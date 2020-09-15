محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نفت المطربة أنغام الأخبار التداولة عن زواجها من المايسترو هاني فرحات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. وكتبت أنغام، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" الأخبار المتداولة عني غير صحيحة رجاء المواقع "المحترمة"عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر". تستعد المطربة أنغام لإحياء حفلًا غنائيًا في جدة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90. نشرت أنغام بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، :"جمهوري الغالي السعودي، انتظروني يوم 24 سبتمبر في حفل ضمن حفلات السعودية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، اليوم الوطني الـ60".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول أخبار عن زواجها.. أنغام ترد :"غير صحيحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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