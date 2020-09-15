إيرادات الاثنين.. "Mulan" يحتل المركز الثاني و"Bloodshot" يحصل على الترتيب التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الاثنين 14 سبتمبر، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 135 ألفا و40 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 63 ألفا و95 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "The New Mutants" والذي حقق 33 ألفًا و8 جنيهات، وحصل على الترتيب الرابع فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 13 ألفًا و681 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 9 آلاف و430 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم " The Way Back" بعد تحقيقه 9 آلاف و105 جنيهات، وفاز بالمركز السابع فيلم "black water abyss" محققًا 7 آلاف و362 جنيها، وفي المركز الثامن جاء فيلم " "Sniper: Assassin's End محققًا 7 آلاف و260 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 6 آلاف و559 جنيها، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم التحريك "100% wolf" والذي حقق 3 آلاف و601 جنيه.