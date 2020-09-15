بسمة تدعم رضوى الشربيني :"الست الجدعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت- بهيرة فودة: دعمت الفنانة بسمة، الإعلامية رضوى الشربيني بعد أزمتها الأخيرة. نشرت بسمة صورة لـ"رضوى"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"الست الجدعة". قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات.

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