ميريام فارس تنشر فيديو بصحبة نجلها في شوارع بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو لها في شوارع بيروت، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت ميريام في الصور بصحبة ابنها جايدن في شوارع بيروت، علقت :"ما بقدر إتذكر بيروت إلا هيك".

Advertisements

ووقع ، الشهر الماضي، انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين.

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "حبيبي سعودي"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "حبيبي سعودي" من كلمات وليد الخشينة، وألحان يوسف العماني، وماستر محمد عصمت.