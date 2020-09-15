تراند اليوم : كمامة من الذهب وليلة بـ 40 ألف دولار.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره

يواصل الفنان المصري محمد رمضان استفزاز محبيه باستعراض ما يملكه من سيارات ومقتنيات وكان آخرها قضائه ليلة في أوتيل في دبي وصلت تكلفتها إلى 40 ألف دولار أمريكي.

كشف موقع "Et بالعربي"، عن تكلفة الليلة في أوتيل Palazzo Versace في دبي والتي تصل إلى 40 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 600 ألف جنيه.

وكان الفنان محمد رمضان قضى أسبوعا كاملا في هذا الفندق حين كان موجودا في دبي؛ من أجل تصوير كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبي".

واستعرض الفنان محمد رمضان سيارته الجديدة بعد تعديلها وكتابة اسمه على خلفية السيارة وعبارة "number one" على جانبيها.

وحملت السيارة لونين هما الذهبي والأسود مع رقم Number 1 على غطاء المحرك الأمامي وعلى الأجزاء الجانبية من السيارة مع حماية جسم السيارة بالكامل من خلال شركة تعديل شهيرة للسيارات في مصر.

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ويملك الفنان محمد رمضان الكثير من السيارات المميزة الفاخرة التي تتنوع بين السيارات الكوبيه والـSUV والسيدان الفاخرة.

السيارة ماركة لامبورجيني Lamborghini Aventador SVJ، ويصل موديل 2020 منها إلى 8 ملايين و250 ألف جنيه مصري دون التعديلات التي تمت على السيارة.

ويتوفر منها 800 نسخة، وتعمل بمحرِك V12بقوة 770حصانًا، وعزم دوران 620 نيوتن. متر، بمعدل تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 2.9 ثانية، لتصل السرعة القصوى لها إلى 346 كم / ساعة.

وشارك محمد رمضان جمهوره بصور الكمامات الذهبية الخاصة به، من خلال خاصية الاستورى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.