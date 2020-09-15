دواين جونسون يسترد كامل عافيته بعد شفائه من كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - معظم المشاهير الذين تعافوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد،واقتصرت إصابتهم على أعراض خفيفة غير خطرة،تعافوا بسرعة بفضل امتلاكهم مضادات طبيعية قوية في أجسادهم،بعضهم اكتسبها من العمل المتواصل وممارسة الرياضة والإنتظام على تناول طعام صحي،ومن بين هؤلاء المصارع والممثل الأمريكي دواين جونسون جونسون الشهير بلقب "ذا روك" البالغ من العمر "48 عاماً" الذي أعلن بنفسه قبل أيام قليلة إصابته وزوجته لورين وابنتيه بفيروس كورونا المستجد،وشفاؤهم منه خلال أسبوعين فقط.

وبحسب وسائل الإعلام ،قال شقيق طليقته داني جارسيا وشريكه، المنتج حيرام جارسيا لمجلة "فاريتي" ،إن النجم ذا روك "دواين جونسون" في حالة جيدة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد المعروف عالمياً باسم "كوفيد 19".

وأضاف المنتج حيرام جارسيا ،أن "ذا روك" عاد بالفعل إلى العمل في فيلمه الجديد المثير والكوميدي :Red Notice وهو من تأليف وإخراج: روسون مارشال ثيربر ،ويشارك فيه أيضاً: ريان رينولدز،وغال غادوت،ومفترض عرضه في نوفمبر 2020 المقبل.

تابعي المزيد : دواين جونسون يوجه رسالة مؤثرة لزوجته بعيد ميلادها ال36

بعكس زوجته لم يشعر بالعوارض

لم يشعر بأعراضه مطلقاًعلى عكس زوجته لورين



وكان قد أعلن دواين جونسون بنفسه بمقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" إصابته وكافة أفراد أسرته المكونة من زوجته المنتجة الموسيقية لورين هاشيان البالغة من العمر "36 عاماً" ،وابنتيهما : جاسمين "4 سنوات" ،وتيانا "عامان" بفيروس كورونا المستجد،وقال : أنه على الرغم من إصابته المؤكدة بفيروس كورونا،لم يشعر بأعراضه مطلقاً،على عكس زوجته لورين التي أصيبت بأعراض خفيفة،وابنتيه جاسمين وتيانا التي ظهرت عليهما أعراض متشابهة،كانت عبارة عن إلتهاب في الحلق.

واعترف ذا روك بأن عدوى فيروس كورونا انتقلت إليهم من أصدقائهم،ونصح الملايين من متابعيه بالتقيد بكافة الإجراءات الإحترازية،من غسل أيدي وارتداء كمامات وتباعد جسدي وتجنب التجمعات والإحتفالات واستقبال الزوار ،ما لم يثبت بالفحص الطبي خلوهم من فيروس كورونا المستجد.