شاهد بالفيديو: هل يكون رامي مالك الخصم الأكثر رعبا لجيمس بوند؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند إعلانا تشويقا جديدا لفيلم "No Time to Die"، تأكيدا لطرح الفيلم في موعده بشهر نوفمبر المقبل بدلا من موعده الأصلي الذي كان مقررا بشهر أبريل 2020، وركز الإعلان على النجم المصري حائز الأوسكار رامي مالك متسائلا، هل سيكون أخطر أعداء العميل الإنجليزي الشهير بوند.

رامي مالك يجبر جيمس بوند على انهاء اعتزاله

الحساب الرسمي لجيمس بوند عبر تويتر، نشر مقطع فيديو جديد من الفيلم المرتقب، وغرد قائلا: هل الغامض سافين (رامي مالك) هو الخصم الأكثر رعبا حتى الآن؟"

أضاف: فيلم No Time to Die، في دور السينما في نوفمبر المقبل.

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رامي مالك أكثر خصوم جيمس بوند رعبا

يشارك في بطولة فيلم " No Time to Die " الي جانب دانيال كريج ورامي مالك كل من ليا سيداو، ولاشانا لينش، وبن ويتشو، ونعومي هاريس، وجيفري رايت، وكريستوف والتز، ورالف فينيس، وآنا دي ارماس.

دانيال كريج يجسد شخصية جيمس بوند للمرة الأخيرة

وتدور أحداث الفيلم حول حياة جيمس بوند الذي ترك الخدمة النشطة ليستمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة.

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