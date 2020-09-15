إيهاب فهمي يكشف عن موعد عرض سيرة الحب على مسرح البالون

أعلن الفنان إيهاب فهمي عن عودة العرض المسرحي "سيرة حب"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "فهمي" عبر صفحته قائلًا : "بليغ العبقري احلى سيره سيره الحب لم التقى به ولكن التقيت به بروح المحب لفنه المتحدث الرسمى باسم عصره العبقري بليغ حمدي، كل سنه وانت طيب بفنك

والف رحمه ونور عليك يا عظيم نعود إليكم من اول أكتوبر بسيره بليغ حمدي على مسرح البالون للعام الثالث".

يشار إلى أن "سيرة حب" ترصد محطات من حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدى وتستدعي عدة رموز وأهرامات أثرت الحياة الفنية بينها موسيقار الأجيال

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محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم، الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، الفنانة وردة، الفنان عبدالحليم حافظ، الفنان محمد رشدي، النقشبندي وعدوية.

العرض بطولة إيهاب فهمى، بمشاركة النجوم مجدى صبحي، رحاب مطاوع، أحمد الدمرداش، شيكو، رشا سامى العدل، ناصر عبدالحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هانى عبدالهادى، أحمد الشريف، المطرب مالك، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبدالرحمن، سناء يسرى، حمدى حنفى قيادة الأوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد.