الجمعة.. ساقية الصاوي تستقبل حفلًا للإنشاد الديني

تقدم فرقة الأخوة أبو شعر حفل إنشاد دينى جديدًا بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك يوم الجمعة المقبل 18 سبتمبر، بقاعة النهر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. مساءً. من المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأناشيد الدينية التي يحبها ويتفاعل معها Advertisements الجمهور على خشبة المسرح. الجمهور على خشبة المسرح. يذكر أن "الأخوة أبو شعر" فرقة إنشاد إسلامية سورية، تتكون من 10 أعضاء، 6 منهم إخوة من عائلة "أبو شعر"، ووالدهم الشيخ المنشد موفق أحمد إسماعيل أبو شعر الحسينى الرفاعي.

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