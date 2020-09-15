الليلة.. طرح ألبوم أصالة الجديد "لا تستسلم"

يستعد جمهور الفنانة أصالة لألبومها الغنائي الجديد "لاتستسلم"، الذي سيتم طرحه اليوم، وذلك حسب ما أعلنت على مختلف حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ألبوم "لاتستسلم"، ينتمي إلى اللون الخليجي، التي تقدمه أصالة دوماً، إضافة إلى ألبوماتها المتنوعة بين اللهجتين السورية والمصرية، الذي سيضم 20 أغنية، بحسب ما أعلنت في وقت سابق على حسابها عبر "إنستجرام".

طرحت أصالة خلال الأيام القليلة الماضية عددًا من المقاطع والصور الدعائية لألبومها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت الصور إطلالات جريئة لأصالة ذات ألوان صيفية صارخة.

شاهد برومو الألبوم من هنا

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كان آخر إصدارات أصالة من الألبومات الغنائية من خلال ألبوم "في قربك" الذي ضم 10 أغاني، منهم "حاجة ماتخصكش، جابو سيرته،

يوم يومين، نكتة بايخة، حالة كركبة، حيطة سد"، وسجل ملايين المشاهدات بعد طرحه على "يوتيوب"، وبعض المنصات الموسيقية الشهيرة.

إضافة مشاركتها بأغنيتين، خلال الفترة الغنائية الماضية، حققتا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، أولاهما باللهجة الخليجية بعنوان "جيتني مكسور"، التي طرحتها في شهر يوينو الماضي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 14 مليون مشاهدة، إضافة إلى كليب أغنية "الحب والسلام" الذي طرحته في شهر يوليو الماضي، عبر "يوتيوب"، وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة.