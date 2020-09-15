فن ومشاهير

ملتقى ابداع الدوليه للفنون تستعد لإنطلاق فعالياتها بساقية الصاوي

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تستعد مؤسسه ابداع الدوليه للفنون لإنطلاف فعالياتها في الدورة الحاديه عشر، المقرر إقامتها بساقيه عبد المنعم الصاوي، وذلك في الفترة من 11 إلى 19 أكتوبر، ومن المقرر أن يجتمع خلال هذه الدورة

أكثر من ١٣٠فنان من مصر والدول العربية.

 

وبعد غياب دام لأكثر من خمسة شهور بعد ازمه يقوم الملتقى لعرض اعمال الفنانين وابداعتهم الفنيه

من مختلف الفنون.

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ويقدم خلال الملتقى العديد من الإبداعات بخامات مخلتفة على أرض مصرية مع اختلافات الثقافات الدوليه وتعبير كل فنان فى الموضوع الخاص به

 

ويحضر الملتقى فنانين عرب من الجيل التانى من دول المغرب، ، العراق، اليمن، سوريا، تونس، الجزائر، الأردن، الكويت، الإمارات.

 

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