قبل طرحها.. تفاصيل أغنية محمد محيي الجديدة

أعلن الملحن مدين، عن تعاونه مع الفنان محمد محيي، في أغنيته الجديدة "مابقتش شبهي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر مدين صورة تجمعه بـ محييوفريق عمل الأغنية، وعلق عليها قائلاً:"مع صديقي وحبيبي النجم محمد محيي مابقتش شبهي، كلمات:مصطفى مرسي، ألحاني مدين، توزيع:بيرم"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة الماضية.
يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية لـ محيي، كانت من خلال أغنية "قضية"، التي طرحها خلال شهر أغسطس الماضي، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:رضا أمين، ألحان:مصطفى معوض، توزيع:فهد.
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