بسنت عبدالرازق تستعد لعرض "سحر الشرق" بساقية الصاوي

تُنظم ساقية عبدالمنعم الصاوي معرضًا للفنون التشكيلية، الذي يحمل اسم "سحر الشرق" لبسنت عبدالرازق، وذلك يوم الإثنين المقبل 21 سبتمبر الجاري، ويستمر المعرض على مدار تسعة أيام بـ"قاعة الأرض"، ومن المقرر أن

يشارك بالمعرض نخبة من الفنانين ورواد الفن والثقافة في مصر والعالم العربي.

يشار إلى أن "بسنت" استطاعت أن تجمع بين الطب والفن التشكيلي، فهي خريجة

كلية الطب قصر العيني بجامعة القاهرة، ولكن الفن التشكيلي أتى لديها في المقام الأول، وهي استطاعت أن تتفوق في الطب وتبدع في الفن.

قالت بسنت: "إن المعرض سيجسد مفهوم الحب لنساء الشرق الأوسط جميعًا، خصوصًا المصريات اللواتي كن رمز الصمود والجمال لفترة طويلة".