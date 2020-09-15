في ذكرى ميلاده.. تعرف على سبب إطلاق لقب المضحك الحزين على إسماعيل يس

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الكوميديان الكبير إسماعيل يس، الذي عشقه الجمهور بمختلف الأجيال والعصور، وذلك نظرًا لتلقائيته الذي أحبها الأطفال قبل الكبار لذلك اُطلق عليه لقب أبو ضحكة جنان، كما قدم أكثر من 166 فيلم سينمائي.

ولكن رغم هذا النجاح الساحق الذي حققه إسماعيل ياسين، خصوصاً فترة الخمسينيات، إلا أن مسيرته الفنية تعثرت

في العقد الأخير من حياته

فقد شهد عام 1961 انحسار الأضواء عن إسماعيل يس تدريجيا، فبعد أن كان يقدم أكثر من عشرة أفلام في العام الواحد قدم فلمين فقط هما (زوج بالإيجار) و(الترجمان) وفي العام الذي يليه قدم (ملك البترول) و(الفرسان الثلاثة)

و(انسى الدنيا).

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ثم في الفترة من 1963 إلى 1965 لم يقدم سوي فلمين هما (المجانين في نعيم) و(العقل والمال).

وبينما كان الرئيس السادات يفكر في تكريمه فقد وافته المنية في 24 مايو 1972 إثر أزمة قلبية حادة قبل أن يستكمل تمثيل دوره الأخير والصغير في فيلم بطولة نور الشريف، ولذلك كان يسمى (بالمضحك الحزين) فرغم أن أكثر أفلامه كوميدية ومضحكة إلا أنه كان يعيش حزينا وخاصة آخر أيام عمره.