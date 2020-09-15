نهران جليديان في أنتاركتيكا يتفككان من قيودهما .. وتخوف من المستقبل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - أبقى اثنان من الأنهار الجليدية في أنتاركتيكا العلماء مستيقظين طوال الليل بينما كانا يتحرران من القيود التي طوقتهما، مما يزيد من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر على نطاق واسع.

تساهم الأنهار الجليدية الهائلة في جزيرة باين وثويتس، الواقعة على طول ساحل بحر أموندسن في غرب القارة القطبية الجنوبية، بنحو 5 في المائة من ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي. في حين اعتبر بقاء ثويتس أمراً بالغ الأهمية لدرجة أن الولايات المتحدة وبريطانيا قد أطلقتا مهمة بحثية مستهدفة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات إلى النهر الجليدي.

وقد يؤدي فقدان النهر الجليدي إلى الانهيار الأوسع للغطاء الجليدي في غرب أنتاركتيكا، الذي يحتوي على ما يكفي من الجليد لرفع البحار في نهاية المطاف بنحو 10 أقدام.

إنّ النتائج الجديدة، التي نشرت يوم الاثنين في الأكاديمية الوطنية للعلوم، تأتي من تحليل صور الأقمار الصناعية. وهي تظهر أن نظام العزل الطبيعي الذي يمنع الأنهار الجليدية من التدفق إلى الخارج بسرعة ينهار، مما قد يؤدي إلى إطلاق المزيد من الجليد في البحر في السنوات القادمة.

إنّ “الهوامش القاطعة” للأنهار الجليدية، حيث تواجه رفوفها الجليدية العائمة مستويات عالية من الاحتكاك التي تقيد التدفق الطبيعي للجليد، تضعف تدريجياً وفي بعض الحالات تتكسر إلى قطع.

وقال ستيف ليرميت ، خبير الأقمار الصناعية في جامعة دلفت للتكنولوجيا في هولندا الذي قاد البحث الجديد جنباً إلى جنب مع زملاء من وكالة ناسا وغيرها من المؤسسات البحثية في فرنسا وبلجيكا والنمسا وهولندا:” إن الضغوط التي تبطئ النهر الجليدي ، لم تعد موجودة ، لذا فإن النهر الجليدي يتسارع”.

علماً أن العديد من الصور قد شوهدت من قبل ، يشير التحليل الجديد إلى أنها علامة على مزيد من التفكك في المستقبل.

وقال ليرميت:” لقد عرفنا بالفعل أن هذه الأنهار الجليدية قد تكون مهمة في المستقبل، لكن هذه الصور بالنسبة لي تشير إلى أن هذه الرفوف الجليدية في حالة سيئة للغاية”.

انها بكل بساطة أحدث الأخبار في موجة الأخبار السيئة عن جليد الكوكب.

الجليد البحري في القطب الشمالي قريب جداً-ولكن من المحتمل ألا يصل إلى حد كبير — إلى مستوى قياسي منخفض لهذا الوقت من العام. في الشهر الماضي، فقدت كندا جزءاً كبيراً من آخر جرفها الجليدي الرئيسي في القطب الشمالي.

وفي غرينلاند ، أكبر جرف جليدي لا يزال سليماً في نصف الكرة الشمالي ، والذي يعرف أحياناً باسم نورث 79 بسبب خط العرض (اسمه الكامل هو Nioghalvfjerdsfjorden) ، فقد للتو جزءا كبيراً من الجليد ، أي ما يعادل في الحجم ما يقرب من جزيرتين منهاتن ، وفقاً للمسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند. وقد ألقى الخبراء هناك باللوم على الكسر والاحتباس الحراري القوي ودرجات الحرارة التي كانت مرتفعة “بشكل لا يصدق” في شمال شرق غرينلاند في السنوات الأخيرة.

إنّ الرفوف الجليدية هي منصات عائمة واسعة تمتد عبر سطح المحيط عند الحافة الخارجية للأنهار الجليدية البحرية. أثناء تدفقها فوق الماء، تتجمد هذه الرفوف على سفوح الجبال والجزر وترسخ نفسها على المطبات في قاع البحر. وبهذه الطريقة، توفر الرفوف آلية الكبح على التدفق الخارجي الطبيعي للجليد.

يحدث تأثير الدعم في هوامش القطع، حيث يلتقي الجليد المتدفق بشكل أسرع بالجليد الأكثر ثباتاً واستقراراً، غالبا ًلأنه يرسو في جزء من المناظر الطبيعية. في هذه الأماكن، يقوم الجليد في كثير من الأحيان بالتكسر والتشوه، وهو مؤشر واضح على الضغوط القوية التي تحتها.

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ولكن عندما تصبح تلك الضغوط أكثر من اللازم، ينكسر الجليد. وهذا ما يحدث الآن في غرب القارة القطبية الجنوبية، كما يقول البحث الجديد، مما يشير إلى أن مياه المحيط الدافئة قد خففت الرفوف الجليدية من الأسفل لدرجة أنها أصبحت هشة.

في الوقت نفسه، وللسبب نفسه، بدأت الأنهار الجليدية نفسها في التدفق إلى الخارج بشكل أسرع. أدت هذه القوى الناتجة عن ذلك التدفق إلى انكسار جليد هامش القطع إلى قطع صغيرة -مما يعني أن النهر الجليدي، الأقل تقييداً، سيكون قادرا الآن على إضافة الجليد إلى المحيط بشكل أسرع.

بالنسبة إلى نهر باين آيلاند الجليدي، وجدت الدراسة الجديدة أنه في حين أن التكسير والتآكل عند هامش القطع يعود إلى عام 1999، فقد تسارع في عام 2016.

أما الأمر الأكثر إثارة للقلق فهو نهر ثويتس الجليدي. حيث، مرة أخرى، زاد انهيار هامش القطع في السنوات الأخيرة.

وقال ريتشارد ألي، عالم الجليد في جامعة ولاية بنسلفانيا ، عن الدراسة الجديدة:” هذا عمل مهم”.

وأشار ألي إلى أن العمليات التي تجري في أنتاركتيكا قد وصلت بالفعل إلى اكتمالها في أجزاء من غرينلاند، حيث لم يعد لدى أحد أكبر الأنهار الجليدية، Jakobshavn ، أي رف جليدي كبير على الإطلاق. وعندما فقدت هذا الرف حوالي عام 2000، ارتفع معدل Jakobshavn لفقدان الجليد بشكل حاد.

لا يزال 79 north glacier يحتوي على رف جليدي كبير، كما تفعل بعض الأنهار الجليدية الأخرى في أقصى الشمال في جرينلاند، لكن العديد منها فقد حجما ًكبيراً في العقود الأخيرة.

وقال ألي في رسالة بالبريد الإلكتروني:” تظهر الورقة الجديدة أن رفوف الجليد في Amundsen Sea Embayment قد مرت بمعظم خطوات Jakobshavn ، ولكن ليس كلها”. “لقد أدى ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى إضعاف الرفوف الجليدية، وبذلك انخفض الدعم، مما سمح للجليد غير العائم بالتحرك بشكل أسرع، مما ساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر والبدء أيضاً في كسر جوانب الرفوف الجليدية، ولكن يمكن أن يحدث تسارع إضافي إذا حدثت بقية الخطوات (مزيد من الكسر وفقدان الجرف الجليدي).”

وقد شوهدت بالفعل عدة انهيارات للجرف الجليدي في كندا وغرينلاند وشبه جزيرة أنتاركتيكا الأكثر دفئاً، حيث كسرت الرفوف الجليدية لارسن أ ولارسن ب مرة واحدة ولم تعد موجودة اليوم.

“عندما تتضرر الرفوف الجليدية بسبب تغير المناخ، كما رأينا في شبه جزيرة أنتاركتيكا في العقود القليلة الماضية ، يتم تقليل تأثيرها الداعم وتتسارع الجداول الجليدية وترفع منسوب مياه البحر” ، قالت إيزابيلا فيليكوغنا ، عالمة الجليد في جامعة كاليفورنيا في إيرفين ، معلقة على الدراسة الجديدة. “تزيد السرعة من الضرر، وهي ردود فعل إيجابية ولكنها ليست أخبارا جيدة.”

إذا حدثت عملية مماثلة في بحر أموندسن في غرب أنتاركتيكا، حيث توجد جزيرة باين وثويتس، فقد تكون عواقب مستوى سطح البحر هائلة.

قدم ليرميت حسابات تبين أنه على مدى السنوات الست الماضية، تقلصت الأجزاء الغربية والوسطى من الجرف الجليدي لجزيرة باين بنحو 30 بالمائة، من حوالي 1,500 ميل مربع إلى أقرب إلى 1,000 ميل مربع. وبعبارة أخرى، فقدت مساحة بحجم لوس أنجلوس.

وقال ليرميت:” إن هامش القطع تالف للغاية ونعتقد أنه من الشروط المسبقة لهذا الجرف الجليدي أنه يؤدي إلى زعزعة الاستقرار على المدى الطويل”. “هذه هي العلامات الأولى التي نرى فيها أنّ الجرف الجليدي لجزيرة باين يختفي. وبأنه من الصعب الشفاء من هذا الضرر.”