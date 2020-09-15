بالفيديو.. داليا مصطفى تكشف سرا عن زوجها شريف سلامة لأول مرة

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية داليا مصطفى سرا عن زوجها الفنان شريف سلامة لأول مرة.

الفنانة المصرية قالت إن زوجها لا يجيد التعبير عن مشاعره بكل حرية، فهو نادرا ما يقول لها "كلام حلو"، لكنها في ذات الوقت تشعر بحبه دون أن يتحدث.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "حلو الكلام" تقديم شقيقة زوجها الفنانة منال سلامة: "شريف مبيعرفش يقول كلام حب على الإطلاق، ولكنه كل كام سنة يقول جملة أو كلمة حب ليا، ولكنه لا يتكلم في الحب، وبشكل عام لا يعرف التعبير عن مشاعره".

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وأضافت: "أي امرأة في الدنيا تحب المفاجآت وخاصة من زوجها لأنها حاجة لطيفة وتُجدد الحياة الزوجية جدا".

وأكدت أنها ترى أن وجود الزوجة مع زوجها بمفردهما بعيدا عن الأولاد وأي ضغوط يعمل على تجديد الحياة الزوجية، ويزيل الطاقة السلبية ويستبدلها بطاقة إيجابية.

ووصفت داليا زوجها شريف سلامة بأنه جوهرة وهدية من الله، قائلة: "ربنا أهداني جوهرة متجسدة في زوجي".