لقاء الخميسي تنشر أول صورة لابنها بعدما أصبح شاب.. شاهد

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية لقاء الخميسي جمهورها بأول صورة تجمعها بابنها "أدهم"، بعدما أصبح شابا.

الفنانة المصرية أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: "صديقي".

يذكر أن الفنانة المصرية لقاء الخميسي تعيش حياة زوجية مستقرة مع حارس المرمى محمد عبدالمنصف منذ سنوات، وأنجبت منه ولدين هما "آسر، وأدهم".

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وقد ذكرت لقاء في حوار سابق لها أن زوجها يغار عليها جدا، ويرفض أن تقدم أي مشاهد جريئة، وقد رفضت المشاركة في أحد الأفلام الهامة بسبب غيرته عليها.

يشار إلى أن لقاء الخميسي، كانت قد شاركت مؤخرًا، كضيفة شرف في فيلم التحريك "الفارس والأميرة"، كما قدمت أغنية الفيلم ‏التي تتضمن رسالته.

فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" عرض بالدورة الثالثة بمهرجان الجونة، وهو من تأليف وإخراج ‏بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، ‏عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن أبو زهرة.