بعد جدل زواجها للمرة الخامسة من هاني فرحات.. أنغام تخرج عن صمتها وترد

رنا صلاح الدين - ترددت الأقاويل خلال الساعات الماضية حول زواج النجمة المصرية أنغام من الموسيقار هاني فرحات قائد فرقتها الموسيقية، خاصة بعد انفصالها عن الموزع أحمد إبراهيم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور تجمع أنغام بالموسيقار هاني فرحات، كي يأكدوا ارتباطها ووجود علاقة عاطفية بينهما.

وخرجت أنغام عن صمتها لتنفي تلك الأخبار المتداولة، وتؤكد أنها شائعة ليس لها أي أساس من الصحة، مطالبة المواقع بعدم نشر أخبار تخص حياتها الشخصية قبل التأكد من مكتبها الإعلامي.

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وكتبت أنغام تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" الأخبار المتداوله عني غير صحيحه رجاء للمواقع (المحترمه)عدم نشر اخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر".

انغام

وانفصلت أنغام عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الفترة القليلة الماضية، وكشفت تقارير صحفية أن السبب وراء دافع الطلاق هو "عمر" ابن الفنانة أنغام الكبير، بسبب توتر العلاقة بينه وبين زوجها أحمد إبراهيم، لذلك فضلت أنغام إنهاء حياتها الزوحية.