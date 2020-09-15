صورة| سوزان نجم الدين تتحول إلى نجمة الإغراء مارلين مونرو

رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، جمهورها بصورة من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، تقمصت فيها نجمة الإغراء الأمريكية الراحلة مارلين مونرو.

وظهرت سوزان، وهي جالسة على كرسي، مرتدية فستانًا باللون البرتقالي مع مكياج وتسريحة شعر مارلين مونرو الشهيرة، وحذاء باللون الأسود، استطاعت أن تنال إعجاب متابعيها.

وعلقت نجم الدين على الصورة قائلة:"صورة اليوم من زمن الحب، سوزان نجم الدين، مارلين مونرو، لوس انجلوس، أمريكا".

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وجاءت تعليقات الجمهور بعد نشرها الصورة كالتالي:" فعلا مارلين مونرو واحلى كمان، مارلين مونرو الشرق فديت الحلو، مارلين مونرو العرب".

يذكر ان الفنانة سوزان نجم الدين، خاضت السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل "ابن أصول"، الذي لعب بطولته النجم حمادة هلال، وضم كوكبة من نجوم الفن أبرزهم الفنانة آيتن عامر ومحمد نجاتي وفراس سعيد وإسلام إبارهيم وإيناس كامل ورانيا منصور، وغيرهم من الفنانين.