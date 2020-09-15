صورة| مايلي سايروس تستعرض جمال جسدها عبر إنستجرام

رنا صلاح الدين - يبدو أن تركيز مايلى سايروس على العمل بألبومها الغنائى الجديد، لم يمنعها عن الحفاظ على حالة جسدها المميزة، لتكون دائما من أكثر نجمات العالم جاذبية.

وقررت مايلي سايروس، أن تستعرض جسدها الممشوق بصورة جديدة نشرتها عبر خاصة الأستوري على "إنستجرام"، والتي يتواجد فيها أكثر من 115 مليون شخص.

وظهرت سايروس وهي تمارس التمرينات الرياضية بينما كانت ترتدي شورت قصير باللون الأسود ، و قميص قصير باللون الأبيض يظهر جزء كبير من بطنها المسطح.

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مايلي سايروس

وأعلنت مايلي في الفترة الأخيرة، أن شعورها بالخوف من انتشار فيروس كورونا، هو ما يدفعها للتفكير عدة مرات قبل تحديد الموعد الرسمى لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد.

الجدير بالذكر، أن مايلي سايروس استطاعت أن تحقق أرقام قياسية جديدة، بإطلاقها الفيديو الكليب الأخير "Midnight Sky".