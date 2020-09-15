أول تعليق لسوسن بدر على السخرية من ملامحها الفرعونية

رنا صلاح الدين - من المعروف عن الفنانة المصرية سوسن بدر أنها تمتلك ملامح فرعونية خالصة، وهو ما جعل المخرج المصري الراحل شادي عبدالسلام بإطلاق عليها لقب: «الهاربة من المتحف».

إلا أن ملامح سوسن بدر الفرعونية أثارت سخرية عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وقاموا بعمل الكثير من صور الكوميكس الساخرة.

والغريب في الأمر أن هذه السخرية لم تغضب الفنانة المصرية، بل أكدت أنها أعجبتها كثيرا، وقامت بإعادة نشرها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

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وعلقت قائلة: "أنا معنديش فيسبوك حد من اصحابى بيبعتلى البوستات دى ومن كتر ما بحبها عايزاكم تشوفوها معايا.. بجد بضحك من قلبي و عارفه ان كل ده حب".

وكانت سوسن بدر قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير شديدة التميز، ظهرت فيها بـ«لوك» فرعوني مبهر، لصالح مجلة elle العالمية في نسختها العربية، وهي جلسة مستوحاه من أعمال الفنان المصري علاء أبوالحمد الذي يقدم لوحات ذات طابع مصري.