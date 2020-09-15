صورة| أحمد مالك يسخر من اسمه بهذه الطريقة

رنا صلاح الدين - سخر الفنان أحمد مالك، من اسمه على طريقته الخاصة من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشر أحمد، صورة له ظهر من خلالها وهو مرتدي "كمامة" سوداء ونظارة من نفس اللون، وعلق عليها قائلًا:" -احمد مالك؟؟- مليش"، وهي الطريقة التي ترد بها الفتيات حينما يتم سؤالهن "مالك"، لتكون الإجابة"مافيش".

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وشارك الفنان الشاب أحمد مالك، مع الممثل الأسترالي ديفيد وينهام ببطولة فيلم عالمي يحمل اسم "The Furnace" للمخرج رودريك ماكاي، حيث يؤدي "مالك" دور راكب جمال يساعد "وينهام" في خداع بعض الجنود، ضمن أحداث الفيلم.

ودارت أحداث الفيلم الجديد في تسعينيات القرن التاسع عشر، خلال فترة اكتشاف الذهب في غرب أستراليا، حول قصة بطل يحارب الجشع ويبحث عن هوية مختلفة في أرض جديدة، وتلقى الأحداث الضوء على التاريخ المنسي لعناصر الـ "جان" الأسترالية، ومعظمهم من المسلمين والسيخ من الهند وأفغانستان وبلاد فارس، الذين فتحوا الصحراء الداخلية للبلاد، وشكلوا روابط فريدة مع السكان الأصليين المحليين.

وشارك فى بطولة "The Furnace" مجموعة من النجوم منهم بايكال جانامبار، الذى حصل على جائزة (مارسيلو ماستروياني) أفضل ممثل صاعد من مهرجان فينيسيا السينمائي، عن دوره في فيلم "The Nightingale"، بالإضافة إلى تريفور جاميسون، إريك طومسون، ماهيش جادو، والممثل الأسترالى من أصل عراقي ماهيش جادو.