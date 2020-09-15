بالفيديو.. منة فضالي تستعرض تدريباتها في الجيم: بخاف من الكوتش بتاعي

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها بمقطع فيديو حديث لها، استعرضت خلاله تدريباتها في الجيم. الفنانة المصرية ظهرت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وهو تقوم بعمل تدريبات صعبة. منة أرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: "تحسو اني بشحت بجد هههه بخاف من الكوتش بتاعي ربنا يسامحك يا موو". Advertisements ذكر أن منة فضالي كانت قد شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل “لما كنا صغيرين” من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، إنتاج أحمد عبدالعاطي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ ‏محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، سوزان نجم الدين، محمود حجازي، منة فضالي، كريم قاسم ونبيل عيسى‎.‎ ومسلسل ‏”حب عمري” من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومحمد عادل ومنة فضالي ومي القاضي وأماني كمال وديانا هشام ومحمد مهران ومحمد ‏سليمان وأحمد كرارة وتامر فرج وحمادة بركان وهاجر الشرنوبي وسامح الصريطي وحنان سليمان وعبير منير ومحمد مرزبان.

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