شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ريتا أورا تستعيد ذكريات رحلاتها بإطلالة مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلم جيدا النجمة العالمية ريتا أورا كيف تستمتع بوقتها وقضاء الإجازة بشكل مميز وتظهر بإطلالات مفعمة بالحيوية تجعلها محط تركيز وسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم، فقد عادت ريتا إلى إنجلترا بعد أن أمضت معظم الصيف فى الاستمتاع بالشمس الدافئة فى اليونان وإيبيزا.



ريتا اورا

نشرت ريتا أورا مقطع فيديو قصير على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، والتى تضم أكثر من 16 مليون متابع، من رحلاتها السابقة ظهرت بإطلالة مثيرة وخاطفة للأنظار وهى تستمتع بوقتها علي متن أحد اليخوت أثناء رحلتها، وحقق الفيديو نسبة مشاهدة تخطت الـ 1.4 مليون مشاهدة حتى الآن، وأشارت أورا إلى أن الفيديو من الذكريات من رحلتها في منتصف أغسطس الماضي.



ريتا اورا

بدت المغنية البالغة من العمر 29 عاما مذهلة فى مقطع الفيديو الذى نشرته، فكانت أورا ترتدى مايوه باللونين البرتقالى والأسود، وذى تصميم مميز وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Reina Olga" ووصل سعره إلى 153 جنيها إسترلينيا.