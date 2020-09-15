شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك ساخرا من اسمه بصورة غامضة : "مالك؟ .. مافيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان الشاب أحمد مالك من اسمه، بصورة غامضة، نشرها عبر حسابه على انستجرام، حيث ظهر مرتديا كمامة سوداء، ونظارات بنفس اللون، وبدا بدون أى انفعالات على وجهه، وعلق على الصورة بسؤال وجواب، وهما "أحمد مالك؟ ..مافيش"، وهى نفس الترند الذى يسخر من طريقة الفتيات حينما يتم سؤالهن "مالك"، لتكون الإجابة "مافيش"، فاستغل مالك اسمه فى هذه الصورة.



مالك على انستجرانم

وكانت صور النجم المصرى أحمد مالك تصدرت أبرز المواقع الإخبارية المتخصصة فى السينما العالمية ومنها مجلة فارايتى وindiewire وhollywoodreporter، وذلك بعدما حضر النجم الشاب أحمد مالك العرض العالمى الأول لفيلمه The Furnace للمخرج الأسترالى رودريك ماكاى، والذى عرض ضمن فعاليات النسخة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى ونال الفيلم عرض كامل العدد وسط التزام بالتباعد الاجتماعي، انتهى بدقيقتين من التصفيق، كما حصد إشادة العديد من النقاد.

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جاءت ردود الفعل الأولية على مشاركة مالك في الفيلم إيجابية، إذ قال دايفيد روني من مجلة هوليوود ريبورتر : "كشف الممثل المصري أحمد مالك بأداء مثير للإعجاب لشخصية حنيف الحذر الشريف عن جوانب شديدة الحساسية"، بينما أشاد به الناقد إريك كون من موقع إندي واير قائلاً "لعب مالك شخصية حنيف بأسلوب لافت للأنظار يجمع بين الشك والخوف، ينتج عنه صراع داخلي مستمر، وكان من الرائع مشاهدته يتنافس مع شخصية مال الغجري سليط اللسان".