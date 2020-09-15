أنباء عن زواج أنغام للمرة الخامسة.. من العريس؟

رنا صلاح الدين - ترددت الكثير من الأنباء حول زواج الفنانة المصرية أنغام للمرة الخامسة، وذلك من الموسيقار هاني فرحات قائد فرقتها الموسيقية ، وذلك بعد طلاقها مؤخرا من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

مصادر مقربة من الفنانة أنغام أكدت وجود علاقة عاطفية بالفعل بينها وبين هاني فرحات، ولكن الزواج لم يحدث بعد.

انغام وهاني فرحات

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور تجمع الفنانة أنغام والموسيقار هاني فرحات في الحفلات والبروفات.

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انغام وهاني فرحات

يذكر أن أنغام تزوجت من قبل 4 مرات، وكانت الزيجة الأولى من مهندس الصوت المصري مجدي عارف ورزقت منه بابنها عمر، ثم تزوجت من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي، ورزقت منه بابنها عبدالرحمن.

وتزوجت أنغام عام 2014 سرا من الفنان أحمد عز، وفي فبراير عام 2019 تزوجت أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وقد أعلنا انفصالهما رسميًا في مارس 2020.