بعد الهجوم عليها بسبب الحجاب.. بسمة تدعم رضوى الشربيني

رنا صلاح الدين - على الرغم من أن الإعلامية رضوى الشربيني أثارت حالة كبيرة من الجدل بسبب تصريحاتها عن الحجاب والذي أدى إلى إحالتها للتحقيق، بناءًا على قرار لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، إلا أن هناك من وقف بجانبها.

وقررت الفنانة بسمة ، أن تدعم رضوى بعد أزمتها، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقة عليها قائلة:"الست الجدعة".

بسمة

وكانت قد قالت رضوى في برنامجها "هي وبس" على قناة CBC،: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وطالبت من ترغب في خلع الحجاب، بأن تلتزم بالحجاب وأن تتغلب على شيطانها، قائلة: "إنتي أحسن عند ربنا.. غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".