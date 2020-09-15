أحمد حلمي: غيرتي على منى زكي وضعتني في موقف محرج مع حازم إمام

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري أحمد حلمي عن تعرضه لموقف محرج مع لاعب الكرة حازم إمام، وذلك بسبب غيرته على منى زكي.

حلمي كشف، خلال حواره في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس، إنه عند عودة منى زكى من جنوب أفريقيا، حيث كانت تصور فيلم "أفريكانو" ، ذهب لاستقبالها بالمطار، فوجدها خارجة مع شخص وسيم للغاية يقوم بمساعدتها فى نقل الحقائب.

احمد حلمي ومنى زكي

وأضاف أن هيئة هذا الشخص كشفت أنه ليس من العمال، كما أنه رآها تمزح معه، وهو ما أثار غيرته بشدة.

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وأضاف أنهما عندما اقتربا منه، قام بعاملة هذا الشخص بطريقة سخيفة، وبعد أن انصرف، قالت له منى: "ليه عملته بالطريقة دي؟"، فقال لها: "يعني أعمله إيه أحضنه يعني"، فقالت له: "أنت مش عارف ده مين؟ ده حازم إمام"، ليدرك أنه لاعب الكرة الشهير لكنه لا يعرفه لجهله بالكرة وعدم مشاهدته لأي مباريات.

حازم امام

الفنان المصري كشف أنه بحث عنه كثيرا ليعتذر له، لكنه لم يجده وقتها، لافتا إلى أنه بعد مرور فترة قابله واعتذر منه على هذه التصرف.