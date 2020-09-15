رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة للنجم الإماراتي حسين الجسمي، بعد النجاح الساحق الذي حققه بأغنيته الأخيرة "بالبنط العريض"، وتخطيها ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". ونشرت أصالة جزء بسيط من الأغنية عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابها الشخصي على "انستجرام"، قائلة:" تستاهل كل النجاح يا شيخ الشباب". اصالة Advertisements "بالبنط العريض" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج توما. على صعيد آخر تستعد أصالة نصري لطرح ألبومها الخليجي الجديدة الذي يحمل اسم "لا تستسلم"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، اليوم الثلاثاء. ويضم الألبوم الجديد عددًا من الأغاني من بينهم"غيمتك، نظرتي، يا مثبت، وش كنت أقول، غمض عيونك، أنا عمري، دروب الأماني، ألمحك".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد النجاح الساحق لـ"بالبنط العريض"..أصالة لـ حسين الجسمي: "تستاهل يا شيخ الشباب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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