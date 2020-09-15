فيديو| مي كساب تنتصر على زوجها "أوكا": "مدخلش البيت بشنبه"

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة مي كساب، جمهورها بمقطع فيديو تعلن فيه عن انتصارها بتنفيذ وعدها بعد حلاقة شارب زوجها مطرب المهرجانات أوكا.

ونشرت مي، الفيديو التي ظهرت فيه بجانب زوجها بعد حلاقة شاربه، وعلقت عليه من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:" نعيما يا حبييي حمد لله علي سلامتك الشنب راااااح راااااااح كان ماضي وراااااااح".

ويستعد أوكا لطرح أغنية جديدة تحت عنوان "اتدلع 1991"، حيث نشرت صورة البوستر الدعائي الذي تصدره زوجها، وعلقت عليه قائلة:"أغنية الجيل وكل جيل 1991 الجيل اللي اتدلع وربنا يسامح جوزي على الشنب ده يخلص الكليب وهيتحلق على طول، مبروك يا حبيبي ربنا يديك على أد تعبك ومجهودك، 1991 قريبا بالأسواق".