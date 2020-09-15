قريبا..محمد نور يغني بالخليجي "مواعيد العمر"

رنا صلاح الدين - يستعد المطرب المصري محمد نور، لطرح أغنية جديدة، يغنيها هذه المرة باللهجة الخليجية تحت عنوان "مواعيد العمر".

من المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرجة بتول عرفة، استعدادًا لطرحها خلال الأسبوع المقبل عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الأمير عبد الله بن سعد، وألحان لؤى، وتوزيع محمد شفيق، وعزف سيمفونية رحمة.

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وكان قد طرح محمد نور، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "جاني في ملعبي"، عبر قناة شركة Lifestylez Studios على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع الموزع الموسيقي إسلام ساسو، وتولى إخراجها بتول عرفة.

وكان قد طرح محمد نور، أغنية "مالك يا ترى"، من تأليف النجم أحمد السقا، وتعد هذه الأغنية هي العمل الأول للسقا في عالم تأليف الأغاني، ومن ألحان محمد علام وأشرف على تسجيلها مهندس الصوت ياسر أنور.