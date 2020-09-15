صورة تثير الجدل.. هل ارتبطت سهام جلال بالساحر عزام؟

رنا صلاح الدين - أثارت الفنانة المصرية سهام جلال الجدل بعد نشرها صورة جمعتها بالساحر ولاعب خفة اليد عزام، خلال تواجدهما على شاطئ البحر، وذلك على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك".

هذه الصورة تسببت في إطلاق الكثير من الأنباء حول ارتباطهما، فخرجت الفنانة عن صمتها لتنفي وجود أي علاقة ارتباط أو خطوبة أو زواج من الساحر عزام.

سهام جلال

سهام جلال قالت: "مش معنى إني أنزل صورة مع صديق ليا يبقى تربطني به علاقة أو اتجوزته، ده أصغر من أخويا الصغير والجمهور بقى مستفز جداً جداً".

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وأكدت: "أنا وعزام تجمعنا صداقة فقط، وهو ولد ساحر وشاطر جداً، وأنا نزلت الصور دي على أساس إني بعمله دعاية لأنه شاطر في شغله جداً".

واضافت: "ولكن كلام الناس على مواقع التواصل الاجتماعى اتسببلى في كآبة، أنا واحدة في حالي جداً ومن الفنانات اللي لا ليا صورة فيها مشكلة أو حدث ولا عمري طلع عليا شائعة، وأنا لو اتجوزت أو اتخطبت هاقول هاخاف من إيه إني أقول يعني".

وتابعت: "جمهور السوشيال بقى متطاول زيادة عن اللزوم على الفنانين، وبيدخل يقول تعليقات سخيفة وكمان بيقيم العلاقة من صورة".

وأكملت: "نفسى يحطوا نفسهم مكاننا، انا لو دخلت وقلت على أختك أو زوجتك كلمتين بسبب صور مش هتضايق أو أهلها مش هيضايقوا، ياريت تراعوا ربنا في الكلام اللي بتكتبوه".