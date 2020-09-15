شكرا لقرائتكم خبر عن الألبوم الجديد لم يشغل مايلى سايروس عن الاهتمام بنفسها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تركيز مايلى سايروس على العمل بألبومها الغنائى الجديد لم يمنعها عن الحفاظ على جسدها ممشوق و إعطاء المزيد من الوقت للاهتمام بنفسها لتكون دائما من أكثر نجمات العالم جاذبية .

قررت مايلي سايروس البالغة من العمر ( 27 عام ) أن تستعرض جسدها الممشوق بصورة جديدة نشرتها علي الـ STORIES الخاصة بصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 115 مليون شخص ، و ظهرت سايروس وهي تمارس التمرينات الرياضية بينما كانت ترتدي شورت قصير باللون الأسود ، و " crop top " باللون الأبيض يظهر جزء كبير من بطنها المسطح.



مايلي سايروس

يذكر أن مايلى سايروس أعلنت مؤخرا أن بالتأكيد انتشار فيروس كورونا يشعرها بحالة من الخوف الشديد وهو ما يدفعها للتفكير عدة مرات قبل تحديد الموعد الرسمى لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد ، وأشارت النجمة الشهيرة إلى أنها مضطرة للانتظار لأيام أفضل قبل إطلاق ألبومها الجديد، وذلك على الرغم من أن العديد من نجوم الغناء أطلقوا أعمالا مميزة استطاعت أن تحقق أرقام قياسية جديدة ، وفى الحقيقة إن مغنية "Midnight Sky" تريد الانتظار حتى تعود الحياة لطبيعتها ويلتقى الناس فى أمان مجتمعين دون خوف من مرض أو جائحة .