كيندال جينر تعترف بتدخين الماريجوانا بانتظام..تعرف على مبررها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الكثيرين أنه بمجرد إعلان عائلة كاردشيان عن تقديم الموسم الأخير من برنامجهم الشهير "Keeping Up With The Kardashians" فى بداية عام 2021 سيحد ذلك من أخبارهم المثيرة للجدل بمجرد انتهاء هذا الموسم، لكن فى الحقيقة نساء عائلة كاردشيان يعلم جيدا كيف يثرن الجدل بطرق عدة لا تنتهى.

فاجأت نجمة تليفزيون الواقع و السوبر موديل الشهير كيندال جينر نجمة Keeping Up With The Kardashians البالغة من العمر (24 عام) أنها تدخن الماريجوانا وهو ما أكدته فى برنامج "Sibling Rivalry" مع كيت و أوليفر هيدسون، وتحججت جينر بتدخين الماريجونا من أجل الوصول لمرحلة الاسترخاء، وقالت، إنها "stoner" أى تتعاطى المخدرات بانتظام، وخاصة الماريجوانا، وقد أشار موقع " جاست جيرد" أن الحلقة تم تصويرها قبل الحجر المنزلى الذاتى بسبب انتشار فيروس كورونا.



كيندال جينر

وأشارت كيندال جينر التى تعيش فى كاليفورنيا حيث يعتبر استخدام الماريجوانا قانونيا هناك، أنها لأول مرة تعلن عن تدخينها للماريجوانا فلا أحد يعلم هذا الموضوع، بينما ركز موقعى "بيدج سيكس" و "nzherald" أن جينر ليست العضو الوحيد فى عائلتها الشهيرة التى تناولت منتجات الماريجوانا، حيث اعترفت أختها غير الشقيقة كيم كارداشيان كانت تتناول "CBD products" التى يدخل فى تكوينها القنب.