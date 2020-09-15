شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى يتحدث عن مشواره الفنى والأعمال الأقرب إليه فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم عزت العلايلى، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ86 وهو أحد أبرز نجوم الزمن الجميل، صاحب رحلة عطاء فنية طويلة، قدم خلالها أعمالا عظيمة للسينما والمسرح والتليفزيون من أهمها سينمائيًا الطريق إلى إيلات والأرض وإسكندرية ليه وغيرها من الأعمال كان آخرها فيلم تراب الماس.

وعن أقرب الأعمال إلى قلبه بعد هذا المشوار الطويل من الأعمال الناجحة، صرح العلايلى لـ"الخليج 365" "أعمال كثيرة فى الحقيقة منها على سبيل المثال الأرض والاختيار، باقى من الزمن ساعة، السقا مات، المواطن مصرى، والكثير والكثير أعمال لا يمكن أن أنساها، لها علامة في قلبى ووجدانى وعقلى، أعتبرها عطايا من الله سبحانه وتعالى، ربنا كافئنى بها".

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وأضاف العلايلى: "لما بتفرج على أحد هذه الأفلام أكون سعيد جدا، وأقول الحمد لله أنى كنت عند حسن الظن، وهذا دافع لى عندما تعرض علىّ أعمالا جديدة، لا أريد أن أتنازل عن هذا المستوى، أهتم بكل التفاصيل الكلمة والحركة والعلاقة مع الزملاء الفنانين والمخرج ومدير التصوير، وأستفدت من هذه الرحلة الطويلة".

كان النجم الكبير عزت العلايلى قد حسم الجدل الذى أثير مؤخرا بعد تسابق مهرجانى ‏الإسكندرية وشرم الشيخ لتكريمه، وقال لـ"الخليج 365": "إن ‏مهرجان الإسكندرية كان سبّاقًا للإعلان عن تكريمه وتحدثوا معى وأنا وافقت وهو ‏شرف كبير لى".‏

وأضاف أن تكريمه بعد رحلة طويلة من العطاء الفنى شىء أدخل السرور إلى قلبه ‏فالفنان ينتظر اللحظة التى يكرم فيها، فهو نتاج لتعبه وشغفه ومحاولاته فى مسيرته ‏الفنية، موجها الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى.‏