‪ بعد إصابته بجلطة بالمخ. ابنة المخرج منير مراد تكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يخضع المخرج المسرحي منير مراد للفحص الطبي في إحدى المستشفيات، إثر إصابته بجلطة في المخ مساء أمس الاثنين.

ليلي ابنة المخرج المسرحي في تصريح خاص لــ"الخليج 365"، قالت: "شعور والدي بالتعب بدأ الأحد، وتوجهنا الاثنين للمستشفى بعد تدهور حالته، وأجريت له الإسعافات قبل أن نعود إلى المنزل ولكنه شعر مرة أخرى بضيق التنفس والتعب عاد إليه".

وأضافت: "هو حاليا في كامل وعيه، ولكن صحيًا حالته غير مستقرة بسبب معاناته من جلطة في المخ، وبعد تدخل النقيب الفنان أشرف زكي والفنانة نهال عنبر، تم نقله إلى مستشفى خاصة لإجراء الفحوصات الطبية، ومن الوارد حجزه به".

Advertisements

كان يوسف نجل المخرج منير مراد قد نشر استغاثة، كشف فيها عن حالة والده، وكتب:

"اللهم إليك اشكو ضعف قوتي.. وقلة حيلتي، أنا يوسف مراد منير.. بابا جاله جلطة في المخ من شوية.. أكتر ليلة رعبتني في حياتي.. وكان لازم يبات في المستشفى بس الظروف ما ساعدتناش ورجعنا بيه على البيت.. وأنا لا حول لي ولا قوة.. ولا عارف أبيته في مستشفى ولا عارف أعمل أي حاجة غير إني بدعيله.. كل اللي أنا طالبه دعواتكم.. وشوية حب من اللي كان بيحبه لخلق الله كلهم (وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)، يا رب أنت الوحيد اللي تقدر".

المخرج منير مراد كان قد بدأ مؤخرا بروفات الاستعداد لتقديم مسرحية بعنوان "السلطانية"، بطولة حسن فؤاد ولقاء سويدان.