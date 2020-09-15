تفاصيل تقديم 27 مطربا ومطربة أغنية "يعين الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

الحلم بتقديم أغنية جماعية بأكبر عدد من الأصوات شجع الملحن معتز أمين والموزع الموسيقي أسامة عبد الهادي، على تقديم أغنية" يعين الله" التي طرحت أمس عبر موقع يوتيوب، ويشارك بغنائها 27 فنانا وفنانة من اكتشافهما.

معتز في تصريح خاص لـ"الخليج 365" تحدث عن التجربة، وقال: "الفكرة بدأت باقتراح من الموزع الموسيقي أسامة عبد الهادي الذي اقترح أن نقدم أغنية جماعية نفتح بها الباب أمام أكبر عدد من الأصوات، وبالبداية تصورت أنه يفكر في 7 أو 8 أصوات، لكنه قال نريد 30 صوتا، فأخبرته باستحالة تنفيذها وخاصة ونحن نقدم أصواتا جديدة، ولن تتاح لهم الفرصة للغناء بشكل صحيح، ومع إصراره قبلت التحدي ووضعت لحنا متداخلا وبشكل تصاعدي حتى نصل للجملة الرئيسية ".

وأضاف: "بعد وضع الموسيقى فكرنا في أن من يكتب الكلمات لا بد أن يكون شاعرا لديه خبرة ويتفاعل مع فكرتنا، وعرضناها على الشاعر مصطفى مرسي، ورحب جدا واقترح أن يكون موضوع العمل اجتماعيا وغير تقليدي ومناسبا لتقديم مواهب شابة، وحرصنا على أن تكون الطفلة الموهوبة كنزي آخر صوت يغني حتى تكون رسالة الأغنية بكل ما فيها من طموح ودعوة للحلم لجيلها أيضا، وقمت بغناء المقطع المقدم باللغة الإنجليزية وهو ترجمة لمضمون العمل".

وعن اختيار الأصوات، يقول معتز: "تم من خلال خطوتين الأولى بالإعلان عبر موقع فيسبوك عن تجربتنا، ووضعنا رقما بالواتساب لترسل عليه المواهب مقاطع تغنيها بصوتها، وتقدمت بالفعل أعداد كبيرة، والثانية كانت بمساعدة دكتورة في معهد الموسيقى العربية قامت بترشيح مجموعة من الأصوات، وقمنا بعد اختيار الأصوات بالدخول لمرحلة التسجيل".

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"يعين الله" من كلمات الشاعر مصطفى مرسي، ألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادي.

الملحن معتز أمين طرح مؤخرا أول أغانيه الخاصة "نجمة"، وذلك بعد تقديم ألحانه مع نخبة من النجوم، ومنهم هشام عباس، سامو زين، أحمد سعد، وكذلك الفنان أحمد حلمي في مسلسله الإذاعي "لف وارجع".