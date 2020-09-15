في الجيش والأسطول ومستشفى المجانين.. 10 أعمال تحمل اسم إسماعيل ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – منال الجيوشي:

يحتفل محبو الفنان الكبير إسماعيل ياسين اليوم، بعيد ميلاده، إذ ولد الفنان الراحل في 15 سبتمبر 1912، بمدينة السويس.

وتميز إسماعيل بخفة ظله التي جعلت اسمه علامة مسجلة تضمن نجاح العمل الذي يشارك فيه، ولهذا يعد أكثر نجم قدم أعمالا تحمل اسمه.

وخلال التقرير التالي 10 أعمال حملت اسم "أبو ضحكة جنان":

إسماعيل ياسين في الأسطول

على الرغم من أن اسمه في الفيلم هو "رجب"، إلا أن الفيلم يحمل اسمه الحقيقي، وهو استثمار لنجاح سلسلة أعمال تحمل اسمه، ويعتبر الفيلم أشهرها على الإطلاق، وشاركه البطولة محمود المليجي، رياض القصبجي، أحمد رمزي، زينات صدقي، زهرة العلا، ومن تأليف حسن توفيق، السيد بدير، ومن إخراج فطين عبد الوهاب.

إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين

في هذا الفيلم أيضا جسد إسماعيل ياسين شخصية "حسونة الفطاطري"، الذي يحب جارته "طعمة"، ويسعى للزواج منها في ظل معارضة والدتها، الفيلم بطولة هند رستم، زينات صدقي، رياض القصبجي، ومن تأليف عباس كامل، وإخراج عيسى كرامة.

مغامرات إسماعيل ياسين

هو أول عمل يحمل اسمه، وجسد في الفيلم شخصية "خفيف أبو القطايف"، وهو بداية لسلسة طويلة من الأعمال، الشاهدة على نجاحات هذا الفنان العظيم، والفيلم بطولة كمال الشناوي، شادية، فاخر فاخر، ومن تأليف يوسف عيسى، وإخراج يوسف معلوف.

عفريتة إسماعيل ياسين

هو الفيلم الثاني في سلسلة الأعمال التي تحمل اسمه، وهذه المرة يجسد الفيلم باسمه الحقيقي، وتدور أحداثه حول "عفريتة" تطارد إسماعيل للبحث عن قاتلها، والفيلم بطولة فريد شوقي، زينات صدقي، كيتي، ماري منيب، فردوس محمد، ومن تأليف أبو السعود الإبياري، وإخراج حسن الصيفي.

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إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة

جسد الفنان الكبير في هذا العمل، شخصية "فلفل"، الذي يحاول الإيقاع بعصابة رسا وسكينة الشهيرة، من أجل الحصول على مكافأة مالية، والفيلم بطولة نجمة إبراهيم، ثريا حلمي، عبد الفتاح القصري، رياض القصبجي، ومن تأليف أبو السعود الإبياري، وإخراج حمادة عبد الوهاب.

إسماعيل ياسين في الجيش

سلسلة لأعمال توضح للناس أن الجندية المصرية شرف، أراد بها إسماعيل ياسين مع صناع الفيلم أن يوجهوا رسالة أن الحياة العسكرية تحمل من القيم والمبادئ الكثير، لأنها تخلق شخصا مسئولا يستطيع تحمل المسئولية، الفيلم بطولة عبد السلام النابلسي، سميرة أحمد، رياض القصبجي، ومن تأليف سامي داود، وإخراج فطين عبد الوهاب.

إسماعيل ياسين في البوليس السري

عرض الفيلم عام 1956، وجسد إسماعيل ياسين من خلاله شخصية "العسكري زكي"، وشاركه البطولة رشدي أباظة، زهرة العلا، زينات صدقي، ومن تأليف السيد بدير، وإخراج فطين عبد الوهاب.

إسماعيل ياسين للبيع

تدور أحداث الفيلم حول إسماعيل، الذي ينقذ فتاة من الانتحار، ولكنه في النهاية يقع في غرامها، الفيلم بطولة فيروز، سعاد مكاوي، سعيد أبو بكر، ومن تأليف كامل الحفناوي، وإخراج حسام الدين مصطفى.

إسماعيل ياسين بوليس حربي

تدور أحداث الفيلم حول إسماعيل، الذي يتزوج من راقصة ولكنه يطالبها باعتزال الرقص، وبعد التحاقه بالبوليس الحربي، يتعود مرة أخرى للعمل في الملهى الليلي، الفيلم بطولة فريدة فهمي، عبد السلام النابلسي، علي رضا، رياض القصبجي، ومن تأليف علي الزرقاني، وإخراج فطين عبد الوهاب.

إسماعيل ياسين في الطيران

تدور أحداث الفيلم حول توأمين، هما "إسماعيل وحسين"، إحداهما يعمل طيار حربي، والآخر كومبارس، ويضطر الأخير ارتداء بدلة أخيه لكي يقنع حبيبته بالزواج منه نظرا لأنه تتمنى الزواج من طيار، الفيلم بطولة آمال فريد، نجوى فؤاد، رياض القصبجي، عبد المنعم إبراهيم، ومن تأليف أبو السعود الإبياري، وإخراج فطين عبد الوهاب