وفاة الفنان أمين بكير بعد صراع مع المرض

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان والكاتب المسرحي أمين بكير
وكتب "مكرم" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الدوام لله، الأستاذ القدير أمين بكير".
أمين بكير تعرض لوعكة صحية أدت إلى نقله المستشفى، وهو مؤلف وممثل ولد 8 مارس عام 1937 في القاهرة، حصل على بكالوريوس فنون مسرحية .
وشارك في بطولة مسرحية الساحرة وغيرها من الأعمال المسرحية، وله العديد من الكتب والمؤلفات المسرحية.
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