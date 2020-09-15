فنان يتبرع بـ 25 سم من شعره لصالح مستشفى سرطان الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - تبرع الفنان الشاب عمر خورشيد بجزء من شعره لصالح مستشفى سرطان الأطفال ونشر خورشيد مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على الفيسبوك من داخل صالون حلاقة. وظهر الفنان الشاب وهو يحمل جزءا من شعره وعلق عليها: "تم التبرع بـ ٢٥ سم لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧..اتمنى أكون السبب في إسعاد طفل واتمنى القادر يقلدني لعلة أضعف الإيمان". وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو عمر خورشيد هو نجل الفنانة علا رامي، وأعلن مؤخرا تعرض زوجته الفنانة الشابة ياسمين جيلاني بوعكة صحية.

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