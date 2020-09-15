إصابة المخرج الكبير مراد منير بجلطة في المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نُقل المخرج المسرحي الكبير مراد منير إلى أحد المستشفيات الخاصة منذ قليل، بعد استجابة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لاستغاثة نجله يوسف.

كان يوسف أعلن قبل ساعات إصابة والده بجلطة في المخ مساء أمس الاثنين، موضحا إنه دخل به المستشفى، قبل أن يعود مجددا به إلى المنزل بسبب الظروف المادية التي لم تساعده، وأشار إلى إنه "عاجز" عن التصرف في حالة والده.

يوسف كشف عن حالة والده، وكتب عبر صفحته بموقع فيسبوك،:" اللهم إليك أشكو ضعف قوتي.. وقلة حيلتي، أنا يوسف مراد منير.. بابا جاله جلطة في المخ من شوية.. أكتر ليلة رعبتني في حياتي.. و كان لازم يبات في المستشفى بس الظروف ماسعدتناش ورجعنا بيه علي البيت،.. و أنا لا حول لي ولا قوة".

Advertisements

واستكمل: ولا عارف ابيته في مستشفى ولا عارف أعمل أي حاجة غير إني بدعي له.. كل اللي أنا طالبه دعواتكم.. و شوية حب من اللي كان بيحبه لخلق الله كلهم. (وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}، يارب انت الوحيد اللي تقدر."

المخرج الكبير مراد منير يعد واحدا من أعمدة المسرح المصري وهو زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال، وكان قد بدأ مؤخرا بروفات الاستعداد لتقديم مسرحية بعنوان "السلطانية"، بطولة حسن فؤاد ولقاء سويدان.