مصطفى شوقي يتخطى الـ 4 مليون مشاهدة بـ"عرقسوسي" في 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: تخطت أغنية عرقسوسي للمطرب مصطفى شوقي حاجز الـ4 مليون مشاهدة عقب 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. واحتفل شوقي، عبر حسابه على إنستجرام، بتحقيق كليب "عرقسوسي" 3 ملايين مشاهدة في 3 أيام. وطرح قبلها شوقي "ضارب عليوي"، وأثارت جدلا بعد طرح الكليب بعد الاستعانة بالراقصة ليندا.

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