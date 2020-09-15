تراند اليوم : بعد تهديدات.. مغنية شهيرة تؤمن على مؤخرتها بـ 190 ألف دولار

أنفقت المغنية البرازيلية "إم سي ريل"، التي وصفتها مجلة "بلاي بوي" بأنها المرأة الأكثر جاذبية في بلادها، نحو 190 ألف دولار لتأمين مؤخرتها.

ولفتت "إم سي ريل" الانتباه عندما أعلنت أنها أغلقت عرض الأسعار على عملية التأمين.

ومن المرجح أن تشمل قيمة التأمين الأضرار المعنوية والمادية والحوادث الشخصية والإعاقة وأي ضرر يجعل من المستحيل إظهار مؤخرتها.

وقررت "إم سي ريل" تأمين مؤخرتها بعد أن شاركت أكثر من 500 ألف من متابعيها عبر تطبيق "إنستجرام".

وكتبت قائلة: "كل واحد يؤمن ما هو أثمن. في حالتي، المؤخرة".

وأضافت: "تلقيت الكثير من الرسائل حول مؤخرتي وحتى تهديدات بالحصول عليها، كنت أخشى أن يحدث شيء ما. اقترح أتباعي وضعها في مكان آمن وقررت متابعة الوثائق"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

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وبحث نجمة أمريكا الجنوبية عن أشخاص آخرين قاموا بإجراء تأمين على أجزاء من الجسم.

وقالت إنه كان من السهل تأمين أجزاء من الجسد لأنه مستوحى من المغنية الأمريكية ماريا كاري، التي أفادت التقارير بإنفاق مليار دولار على ساقيها.

أضافت "إم سي ريل": "الآن أشعر براحة أكبر، حتى عندما أتجول بالسراويل التي تترك مؤخرتي مكشوفة".

يأتي ذلك بعد أن ارتدت سروالاً عسكريًا أثناء تسجيل مقطع جديد. وتابعت: "إنها أفضل فكرة للأيام الحارة".