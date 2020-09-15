تراند اليوم : فيديو| "محمد رمضان" يكشف حقيقة خلافه مع "أحمد السقا"



نفى الممثل المصري، محمد رمضان، وجود خلاف بينه وبين الممثل الفنان أحمد السقا في مسلسل "نسل الأغراب" بسبب ترتيب الأسماء على التتر، قائلاً: "ممكن المشروع ما استهاونيش بشكل قوي ومش حاسس إني هعمل فيه حاجة جديدة".

وأضاف في مقابلة مع برنامج The insider بالعربي: "السقا نجم كبير وله تاريخ كبير"، مستبعدًا أن يحدث خلاف بينه وبين أي نجم على تراتبية الأسماء باعتبار أن أي نجم سيتعامل معه هو شخص ذكي ومتفهم وسيصلان إلى حل، مؤكدا أنه لو التقى السقا في مسلسل فسيقول له "يا أحمد الأقدمية تقول إنت اللي تختار الاسم اللي سيظهر أولاً".

وعزا رمضان تراجعه عن تقديم مسلسل "الإمبراطور" الذي كان سيجسد فيه شخصية الممثل الراح أحمد زكي إلى عدة عقبات مع الورثة ما جعله يتراجع حاليًا عن تنفيذه، مشيرًا الى أن المسلسل أخذ ضجة كبيرة لذا فضل العمل على مسلسل آخر سيحمل اسم "موسى".

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في الوقت ذاته، قال إن زملاءه الذين هاجموه عند إعلانه عن تجسيده شخصية أحمد زكي كان بدافع "الغيرة والخوف" على الراحل.

مع ذلك، أكد أنه لم يشعر بالحزن لأنه لا ينتظر من أحد دعمه، لأنه لا يمثل للزملاء بل للجمهور وهو والنجوم يتصارعون ويتسابقون على محبة الجمهور وكسب رضاهم.