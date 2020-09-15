تراند اليوم : بعد صورته العارية.. "كريس إيفانز" يوجه رسالة إلى الأمريكيين

كسر نجم هوليود، كريس إيفانز صمته أخيرًا بعد أن نشر صورة عارية له عن طريق الخطأ على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي أعقاب مشاركته الصورة مع متابعيه البالغ عددهم 6.1 مليون على تطبيق إنستجرام"، تمنى الممثل، الذي اشتهر بدوره في فيلم "كابتن أمريكا"، أن يكون لديه درع بطله الخارق ليختبئ خلفه.

وعلى الرغم من أن كريس (39 عامًا) تمكن من حذف الصورة بسرعة، لكن العديد من المتابعين انتبهوا لها، وأثارت جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكنه قرر أخيرًا كسر الصمت، وتوجه في تعليق نشره في الساعات الأولى إلى معجبيه الأمريكيين قائلاً: "الآن بعد أن حظيت باهتمامكم: "التصويت 3 نوفمبر!!!".

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وقبل أن يعالج الخطأ الفادح، سخر مارك روفالو، شريكه في فيلم "مارفيل" من زلة إيفانز المحرجة، وكتب عبر حسابه في "تويتر": "يا أخي، بينما ترامب في منصبه، لا يوجد شيء يمكنك فعله لإحراج نفسك. انظر ... البطانة الفضية".

وقدم البعض كلمات تعزية لإيفانز، فكتب أحدهم: "آه، ليس لديه ما يخجل منه".

وعلق آخر: "لم أشاهد الصورة، على الرغم من أنني قمت بالتصفح عبر "جوجل"، لكن كريس، ليس لديك أي شيء تشعر بالحرج تجاهه. بالنظر إلى حالة بلدنا، العالم، ربما تكون قد ألهمت الفرح للأشخاص الذين لم يبتسموا منذ 4 سنوات. ارفع ذقنك. شكرًا كابتن أمريكا!".