فيديو..الفرقة الموسيقية لعمرو دياب في أول رحلة فنية للسعودية

نشرت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب، مقطعًا لفرقته الموسيقية أثناء رحلتها الجوية إلى السعودية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

ضم الفيديو عددًا من أعضاء الفرقة الموسيقية لدياب، وهم: "عازف الجيتار أحمد حسين، عازف الإيقاعات أحمد الناصر"، بجانب بعض الأصدقاء، الذين شاركوا دياب في رحلته إلى السعودية، لإحياء حفله الغنائي الأول على أحد شواطئ البحر الأحمر احتفالاً باليوم الوطني السعودي.

شاهد الفيديو من هنا..

اتصف الحفل بأجواء صيفية مميزة، حيث أقيم المسرح الذي تلوّن باللون السماوي، على الشاطئ مباشرة، مع إطلالة شبابية لدياب بقميص منقوش وبنطال قصير، وحذاء رياضي، وكانت كراسي الحفل خشبيه مبطنة بالوسادات، إضافة إلى حضور الجمهور بملابس صيفية.

قدم دياب باقة من أغنياته المميزة من ألبومه الأخير "سهران"، منها "ده لواتساب، قدام مرايتها"، ومجموعة من أغنياته المفضلة لدى جمهوره "خلينا

لوحدينا، أجمل عيون".

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يستعد دياب لحفله الثاني على التوالي في مدينة جدة، وذلك يوم السبت المقبل 26 سبتمبر، بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استكمالاً لفعاليات اليوم الوطني، بجانب عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم: "محمد حماقي، أنغام، تامر عاشور، أحلام، عبادي الجوهر، داليا مبارك".

يذكر أن دياب طرح أخيراً كليب أغنية "أماكن السهر"، الذي بلغ أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: أسامة الهندي، والكليب إخراج: أحمد النجار.