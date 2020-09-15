فيديو.. سميرة سعيد تتخطى المليون مشاهدة بكليب "قط وفار"

حققت الديفا سميرة سعيد، بكليب أغنيتها الجديدة "قط وفار"، أكثر من مليون مشاهدة، وذلك في مايقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:عبدالحميد الحباك، ألحان:إيهاب عبد

الواحد، توزيع:النابلسي.

قد أحييت سميرة حفلها الغنائي "أون لاين"، وذلك يوم الخميس الماضي، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك"، وحقق نسبة متابعة عالية

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أثناء عرضه.

يذكر أن سميرة قد طرحت مؤخرًا أغنية "لما كنا صغيرين"، والذي طرح كـ تتر غنائي للمسلسل الرمضاني الذي حمل نفس الاسم، والذي حقق أكثر من 700 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي.