في ذكرى ميلاده.. شادية وسُمعة ثنائي حققا نجاحًا ضخمًا في السينما المصرية

يصادف اليوم ذكرى ميلاد النجم إسماعيل يس، الذي قدم أكثر من 166 فيلم سينمائي، كما ساهم في صياغة تاريخ المسرح الكوميدي المصري وكوّن فرقة تحمل اسمه وظلت هذه الفرقة تعمل على مدي 12 عاما من عام 1954 حتى عام 1966 قدّم خلالها مايزيد على خمسين مسرحية بشكل شبه يومي، لقبه الجمهور بـ "أبو ضحكة جنان، وسمعه" وقدم العديد من الثنائيات الناجحه.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها السر وراء نجاح الثنائي شادية وإسماعيل

التقت شادية بإسماعيل ياسين في حوالي 23 فيلما ما بين عامي 1949 و1954 بمعدّل لا يقل عن 3 أفلام في العام الواحد.

وكان أول لقاء بينهما في فيلم (كلام الناس) ثم التقيا مره أخرى في فيلم (صاحبه الملاليم) وكان لنجاحهما معا أكبر الأثر، مما جعل المنتجين والمخرجين يجمعون بينهما.

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فكان لإسماعيل ياسين دورا بارزا في أفلام شادية حتى ولو لم

يكن هو البطل الرئيسي للفيلم.

ومن الأفلام التي جمعتهم في الهوا سوا و‌حماتي قنبلة ذرية و(مغامرات إسماعيل يس) و(الظلم حرام) و(الحقوني بالمأذون) ويعتبر فيلم (الستات ما يعرفوش يكدبوا) آخر فيلم جمع بينهما عام 1954 بالاشتراك مع شكري سرحان و‌زينات صدقي.

قدم إسماعيل يس مع الكثير من الممثلين والمطربين فقد قضى مدة طويلة في دور الرجل الثاني أو مساند البطل حتى واتته الفرصة فأصبح بطلاً وقام ببطولة الكثير من الأفلام التي تبدأ باسمه وقد شاركه في أكثر هذه الأفلام أصدقاء عمره (رياض القصبجى، زينات صدقى، حسن فايق، عبد الفتاح القصرى، عبد السلام النابلسي).