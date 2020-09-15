تعليق ريم البارودي على صورة أحمد سعد يشعل الغضب على انستجرام

أثارت الفنانة الشابة ريم البارودى حالة من الجدل والغضب، بعد تعليقها المسئ على الصورة المتداولة لزوجها السابق الفنان أحمد سعد بعد خضوعه لجراحة تجميل.
ريم البارودي سارعت بحذف المنشور، احترامًا لرغبة جمهورها ومتابعينها، بعد أن وجه لها انتقادات بسبب التعليق على صورة أحمد سعد قبل وبعدجراحة التجميل في الفك والذقن، والذى قالت فيه:"الخلقة مهما عمل".
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وكان شادي إسماعيل طبيب التجميل، كشف عن خضوع أحمد سعد لأحد لعمليات تجميل بالفك، من أجل إبراز ملامح الذكورة، في خط الفك والذقن، وأشار الطبيب إلى استخدامه لحشوات تجميلية من أجل إعادة نحت النصف السفلي من وجهه.
ونشر شادي اسماعيل مجموعة صور لوجه أحمد سعد قبل وبعدالعملية، عبر صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك لتوضيح الفارق، وعلق قائلا: رجولة الفك، نحت الوجه السفلي للذكور مع حقن، 6 مل، تم استخدام حشو هاي جي برايم فيلر لتعزيز ميزات الذكور القوية (خط الفك والذقن).
تابع قائلا: معرفة عالية بالنسبة للذكور والتشريح أمر ضروري لتحقيق نتائج امنة وطبيعية متميزة شكرا لصديقي العزيز، أحمد سعد، لمشاركتنا تجربته.
وأعلن الفنان أحمد سعد مؤخرا خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي على إنستقرام.
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