في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن حياة أبوضحكة جنان الفنية

يحل اليوم ذكرى ميلاد النجم إسماعيل يس، الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن ما زالت أعماله راسخة في أذهان الملايين من محبيه في الوطن العربي، كما أن لقبه الجمهور بـ "أبو ضحكة جنان، وسمعه".

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات عن حياة أبو ضحكة جنان:

ولد في محافظة السويس وانتقل إلى القاهرة في بدايات الثلاثينيات؛ لكي يبحث عن مشواره الفني كمطرب، إلا أن شكله وخفة ظله حجبا عنه النجاح في الغناء.

وقد امتلك إسماعيل الصفات التي جعلت منه نجمًا من نجوم الاستعراض، إنه مطرب و‌مونولوجست وممثل.

وظل أحد روّاد هذا الفن على امتداد

عشر سنوات من عام 1935- 1945 ثم عمل بالسينما وأُنتجت له أفلام باسمه بعد أن أنتجت أفلام باسم ليلى مراد، ومن هذه الأفلام (إسماعيل ياسين في متحف الشمع - إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة - إسماعيل ياسين في الجيش -إسماعيل ياسين بوليس حربي (فيلم) – إسماعيل ياسين في الطيران – إسماعيل ياسين في البحرية – إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين ..إلخ).

تزوّج إسماعيل ياسين 3 مرات، ولم ينجب غير ولد واحد هو المخرج الراحل

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ياسين إسماعيل ياسين من زوجته الأخيرة السيدة فوزية.

ولد إسماعيل ياسين في 15 سبتمبر عام 1912 م، وهو الابن الوحيد لصائغ ميسور الحال في شارع عباس بمدينة السويس، وتوفيت والدته وهو لا يزال طفلًا يافعًا.

التحق إسماعيل بأحد الكتاتيب، ثم تابع في مدرسة ابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائي.

كان إسماعيل ياسين يعشق أغنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب ويرددها منذ نعومة أظافره، ويحلم بأن يكون مطربًا منافسًا له.

وفى عام 1939 كان بداية دخوله السينما، عندما اختاره فؤاد الجزايرلى؛ ليشترك في فيلم (خلف الحبايب).

وقدم الكثير من الأفلام لعب فيها الدور الثاني من أشهرها في تلك الفترة (علي بابا والأربعين حرامي) و(نور الدين والبحارة الثلاثة) و(القلب له واحد)، وقد قدم إسماعيل ياسين أكثر من 166 فيلم في حياته.